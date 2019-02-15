Липецких школьников отправили на каникулы, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-15T17:33:32+03:00

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Чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ в Липецке школьников отправляют на внеплановые каникулы. Как сообщили в городском департаменте образования, каникулы в большинстве школ города начнутся со следующего понедельника, 18 февраля, что позволит купировать распространение инфекции.

Напомним, что за эту неделю число закрытых на карантин классов в Липецке выросло вдвое. Сейчас на карантин закрыты 52 класса в 21 школе города. В целом по области эпидемии гриппа и ОРВИ нет, в отдельных возрастных группах тоже. Это при том, что большая часть заболевших – дети и школьники. Роспотребнадзор просит липчан обращаться к врачу при первых же симптомах простуды или гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU