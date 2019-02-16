Сотрудники Липецкого ОМОН почтили память погибшего товарища

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-16T14:44:53+03:00

В этом году Владимиру Заеву исполнилось бы 45 лет Фото: Предоставлено Росгвардией

В этом году Владимиру Заеву исполнилось бы 45 лет

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Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области встречаютились с вдовой и возложили цветы на захоронении Владимира Заева. Сослуживцы почтили память коллеги минутой молчания, сейчас ему было бы 45 лет.

24 мая 2004 года командир оперативного взвода ОМОН УВД Липецкой области капитан милиции Владимир Заев (1974-2004 г.г.) находясь в служебной командировке, осуществлял сопровождение военнослужащих. В 14.30 на автодороге «Грозный-Горагоск-Моздок» неустановленные лица привели в действие самодельное взрывное устройство, осуществив подрыв грузового автомобиля «КАМАЗ». От полученных травм боец скончался на месте. За проявленное мужество командир оперативного взвода ОМОН УВД Липецкой области капитан милиции Владимир Николаевич Заев Указом Президента РФ награждён Орденом Мужества (посмертно).

- На памятные даты мы всегда берем молодых бойцов, тем самым передаем свои традиции новому поколению. Пока человек помнит тех, кто проливал за нас кровь и без раздумий отдавал свои жизни, он будет благодарен им, - сказал полковник полиции Игорь Минский.

Мемориальная доска выпускникам школы № 3 Липецка, павшим в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне, находится на здании школы, где увековечено имя Заева Владимира Николаевича.

ИСТОЧНИК KP.RU