2019-02-16T14:44:53+03:00
Общество

Сотрудники Липецкого ОМОН почтили память погибшего товарища

В этом году Владимиру Заеву исполнилось бы 45 лет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В этом году Владимиру Заеву исполнилось бы 45 летВ этом году Владимиру Заеву исполнилось бы 45 летФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области встречаютились с вдовой и возложили цветы на захоронении Владимира Заева. Сослуживцы почтили память коллеги минутой молчания, сейчас ему было бы 45 лет.

24 мая 2004 года командир оперативного взвода ОМОН УВД Липецкой области капитан милиции Владимир Заев (1974-2004 г.г.) находясь в служебной командировке, осуществлял сопровождение военнослужащих. В 14.30 на автодороге «Грозный-Горагоск-Моздок» неустановленные лица привели в действие самодельное взрывное устройство, осуществив подрыв грузового автомобиля «КАМАЗ». От полученных травм боец скончался на месте. За проявленное мужество командир оперативного взвода ОМОН УВД Липецкой области капитан милиции Владимир Николаевич Заев Указом Президента РФ награждён Орденом Мужества (посмертно).

- На памятные даты мы всегда берем молодых бойцов, тем самым передаем свои традиции новому поколению. Пока человек помнит тех, кто проливал за нас кровь и без раздумий отдавал свои жизни, он будет благодарен им, - сказал полковник полиции Игорь Минский.

Мемориальная доска выпускникам школы № 3 Липецка, павшим в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне, находится на здании школы, где увековечено имя Заева Владимира Николаевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Липецке отключат свет, а в понедельник - тепло и воду
В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеем
В воскресенье в Липецке до +4 градусов и без осадков
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись иномарка и "Нива"
Липецких школьников отправили на каникулы, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ
За год в Липецке товары и услуги подорожали на 5.5%
В Липецке на карантин закрыли 52 класса в 21 школе
В Липецке за текущие крыши многоэтажек заводят уголовные дела
Мошенник из Липецка рассказал, как обманывал людей через сайт объявлений
Около 500 липчан пришли почтить память воинов-интернационалистов
Липецк на третьем месте в Черноземье по зарплате педагогов
НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля
В Липецке водитель врезался в "Фольксваген" и скрылся с места ДТП
Под Липецком с банковской карты пенсионерки украли 35000 рублей
В Липецке несовершеннолетний ограбил магазин
В Липецке криминальная парочка разработала схему, как обмануть банкомат
В Липецке будут судить депутата за сокрытие дохода в 10 млн. рублей