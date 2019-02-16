2019-02-16T15:45:39+03:00
Происшествия

В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись иномарка и "Нива"

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Авария в ЛипецкеАвария в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Этим утром, 16 февраля, в Липецке произошла авария. На кольце в районе улиц Катукова и Стаханова столкнулись "Нива" и иномарка. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора мимо проезжавшей машины.

"Нива" двигалась по кольцу и начала съезжать на улицу Стаханова. В этот момент с Катукова на кольцо рванула иномарка. Она въехала в заднюю часть внедорожника. От удара его развернуло.

Напомним, что с января этого года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова стало главной дорогой. Преимущество имеют те водители, которые движутся по кольцу. Однако, многие автолюбители до сих пор не запомнили правил. Да и на знаки не обращают внимания. На этом участке дороги частенько сталкиваются машины.

ДТП в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова.Столкнулись Нива и иномарка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Липецке отключат свет, а в понедельник - тепло и воду
В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеем
В воскресенье в Липецке до +4 градусов и без осадков
Сотрудники Липецкого ОМОН почтили память погибшего товарища
Липецких школьников отправили на каникулы, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ
За год в Липецке товары и услуги подорожали на 5.5%
В Липецке на карантин закрыли 52 класса в 21 школе
В Липецке за текущие крыши многоэтажек заводят уголовные дела
Мошенник из Липецка рассказал, как обманывал людей через сайт объявлений
Около 500 липчан пришли почтить память воинов-интернационалистов
Липецк на третьем месте в Черноземье по зарплате педагогов
НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля
В Липецке водитель врезался в "Фольксваген" и скрылся с места ДТП
Под Липецком с банковской карты пенсионерки украли 35000 рублей
В Липецке несовершеннолетний ограбил магазин
В Липецке криминальная парочка разработала схему, как обмануть банкомат
В Липецке будут судить депутата за сокрытие дохода в 10 млн. рублей