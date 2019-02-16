В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись иномарка и "Нива"

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-16T15:45:39+03:00

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Этим утром, 16 февраля, в Липецке произошла авария. На кольце в районе улиц Катукова и Стаханова столкнулись "Нива" и иномарка. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора мимо проезжавшей машины.

"Нива" двигалась по кольцу и начала съезжать на улицу Стаханова. В этот момент с Катукова на кольцо рванула иномарка. Она въехала в заднюю часть внедорожника. От удара его развернуло.

Напомним, что с января этого года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова стало главной дорогой. Преимущество имеют те водители, которые движутся по кольцу. Однако, многие автолюбители до сих пор не запомнили правил. Да и на знаки не обращают внимания. На этом участке дороги частенько сталкиваются машины.

ДТП в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова.Столкнулись Нива и иномарка

ИСТОЧНИК KP.RU