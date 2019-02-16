2019-02-16T16:15:43+03:00
Общество

В воскресенье в Липецке до +4 градусов и без осадков

В понедельник порывы ветра до 19 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке оттепельВ Липецке оттепельФото: Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье, 17 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие моросящие осадки. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха составит 0-5 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе без осадков. Ветер усилится до 11-16 м/с. Столбик термометра поднимется до 4 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

В понедельник, 18 февраля, в Липецке переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Ночью в областном центре до 5 градусов мороза. Днем около 0. Ветер северо-западный. Порывы до 19 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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