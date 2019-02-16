СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-16T16:38:29+03:00

В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеем Фото: Предоставлено Росгвардией

Им вручили подарки, грамоты и медали

Изменить размер текста: A A

На торжественном мероприятии присутствовали руководство и личный состав всех подразделений территориального органа, глава администрации Липецка Сергей Иванов, представитель Управления Внутренних дел по Липецкой области по охране общественного порядка, ветераны и почётные гости.

Сергей Иванов поздравил с праздником сотрудников Росгвардии, ветеранов и руководителей частных, охранных предприятий и вручил сувенир, символ города, сусальное золото с изображением памятника Петра I.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, а также сотрудники Росгвардии. Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником.

- Вы ежедневно следите за оборотом оружия, контролируете охранные организации для обеспечения общественного порядка, - сказал Александр Овсянников. - Всё это содействует успешному решению вопросов безопасности населения. Я поздравляю вас с полувековым юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

За достигнутые результаты в служебной деятельности сотрудникам лицензионно-разрешительной работы вручили ценные подарки, грамоты, благодарности и нагрудные знаки. Ветеранам - памятные медали «50 лет со Дня образования лицензионно-разрешительной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU