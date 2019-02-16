В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеем
На торжественном мероприятии присутствовали руководство и личный состав всех подразделений территориального органа, глава администрации Липецка Сергей Иванов, представитель Управления Внутренних дел по Липецкой области по охране общественного порядка, ветераны и почётные гости.
Сергей Иванов поздравил с праздником сотрудников Росгвардии, ветеранов и руководителей частных, охранных предприятий и вручил сувенир, символ города, сусальное золото с изображением памятника Петра I.
Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, а также сотрудники Росгвардии. Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником.
- Вы ежедневно следите за оборотом оружия, контролируете охранные организации для обеспечения общественного порядка, - сказал Александр Овсянников. - Всё это содействует успешному решению вопросов безопасности населения. Я поздравляю вас с полувековым юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
За достигнутые результаты в служебной деятельности сотрудникам лицензионно-разрешительной работы вручили ценные подарки, грамоты, благодарности и нагрудные знаки. Ветеранам - памятные медали «50 лет со Дня образования лицензионно-разрешительной работы».
ИСТОЧНИК KP.RU