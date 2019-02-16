2019-02-16T16:38:29+03:00
Общество

В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеем

Им вручили подарки, грамоты и медали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеемВ Липецке сотрудников лицензионно-разрешительной работы поздравили с полувековым юбилеемФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

На торжественном мероприятии присутствовали руководство и личный состав всех подразделений территориального органа, глава администрации Липецка Сергей Иванов, представитель Управления Внутренних дел по Липецкой области по охране общественного порядка, ветераны и почётные гости.

Сергей Иванов поздравил с праздником сотрудников Росгвардии, ветеранов и руководителей частных, охранных предприятий и вручил сувенир, символ города, сусальное золото с изображением памятника Петра I.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, а также сотрудники Росгвардии. Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником.

- Вы ежедневно следите за оборотом оружия, контролируете охранные организации для обеспечения общественного порядка, - сказал Александр Овсянников. - Всё это содействует успешному решению вопросов безопасности населения. Я поздравляю вас с полувековым юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

За достигнутые результаты в служебной деятельности сотрудникам лицензионно-разрешительной работы вручили ценные подарки, грамоты, благодарности и нагрудные знаки. Ветеранам - памятные медали «50 лет со Дня образования лицензионно-разрешительной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Липецке отключат свет, а в понедельник - тепло и воду
В воскресенье в Липецке до +4 градусов и без осадков
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись иномарка и "Нива"
Сотрудники Липецкого ОМОН почтили память погибшего товарища
Липецких школьников отправили на каникулы, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ
За год в Липецке товары и услуги подорожали на 5.5%
В Липецке на карантин закрыли 52 класса в 21 школе
В Липецке за текущие крыши многоэтажек заводят уголовные дела
Мошенник из Липецка рассказал, как обманывал людей через сайт объявлений
Около 500 липчан пришли почтить память воинов-интернационалистов
Липецк на третьем месте в Черноземье по зарплате педагогов
НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля
В Липецке водитель врезался в "Фольксваген" и скрылся с места ДТП
Под Липецком с банковской карты пенсионерки украли 35000 рублей
В Липецке несовершеннолетний ограбил магазин
В Липецке криминальная парочка разработала схему, как обмануть банкомат
В Липецке будут судить депутата за сокрытие дохода в 10 млн. рублей