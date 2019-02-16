В воскресенье в Липецке отключат свет, а в понедельник - тепло и воду

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-16T17:10:56+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, в некоторых домах Липецка отключат свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора: улица Сокольская, Ракитная, Школьная, Кирова, Покровская, Жемчужная, Провинциальная, Листопадная.

В понедельник, 18 февраля, с 9 утра до 4 часов дня свет отключат в СНТ "Дачный". С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся липчане, проживающие по адресам: площадь Константиновой, 1 и Тамбовская, 1.

С 10 утра до 6 часов вечера тепло отключат в доме №5Б по улице Энгельса.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители домов №3 и №6 по улице Семашко.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. По всем вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU