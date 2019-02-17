2019-02-17T12:51:24+03:00
Происшествия

Последствия столкновения легковушки и грузовика на выезде из Липецка попали на видео

ДТП случилось вечером 16 февраля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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На выезде из Липецка произошла авария - сообщили очевидцы вечером субботы в соцсети. По словам горожан, после конечной остановки улицы Баумана, подъезжая к селу Ситовка отечественная легковушка влетела в грузовик. На записи видно, что вся передняя часть ВАЗа ушла под колеса другой машины.

Очевидцы предположили, что причиной столкновения могли стать погода, плохое освещение и отсутствие разметки. Также в комментариях личане отметили, что водителю грузовика не помешало бы обозначить свою машину светоотражающими элементами по бокам: ведь она высокая, и обычному водителю видны только черные колеса.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП в Липецке на улице Баумана.Видео: Марина Юрьевна

ИСТОЧНИК KP.RU

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