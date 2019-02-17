Экологи Липецкой области за январь 2019-го выписали штрафов на 77 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-17T13:03:41+03:00

Чаще всего организации не вовремя ставили объекты на учет и неправильно обращались с отходами

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В январе 2019-го специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в январе оштрафовали нарушителей природоохранного законодательства на общую сумму 77 тысяс рублей.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, экологи провели 168 проверок. Нарушения, которые встречались чаще всего: несвоевременная постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сброс отходов на почву, невыполнение правил водопользования.

За месяц специалисты рассмотрели 46 письменных и 10 устных обращений граждан и организаций. И в итоге - за в январе выявили 16 нарушений, большинство из которых организации устранили в ходе проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU