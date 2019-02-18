Утром в Липецке сгорел дом: погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-18T10:33:29+03:00

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Этим утром, 18 февраля, в Липецке случился пожар. В 5.54 на пульт спасателей поступило сообщение о происшествии. Очевидцы сообщили, что по улице 9 января загорелся дом №7.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выехали 4 пожарно-спасательные бригады и 3 добровольца. Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал. Через некоторое время им удалось справиться с огнем. Как стало известно "КП-Липецк" , в пожаре погибли три человека.

Напомним, в случае пожара звонить по номеру единого вызова экстренных служб "112" или 01". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Не игнорируйте технику пожарной безопасности. Помните, что от ваших действий зависит жизнь людей и сохранность имущества. Объясните детям, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU