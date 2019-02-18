В Липецке "Мерседес" несся по Саперному спуску и врезался в столб

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-18T09:31:06+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 февраля, в Липецке произошло серьезное ДТП. На Саперном спуске "Мерседес" врезался в столб. Момент аварии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Автомобиль на большой скорость несся по пустой дороге. Вдруг, при движении вверх по улице, машину занесло. Ее несколько раз "крутануло", после чего она врезалась в столб у тротуара. От удара иномарку снова выбросило на проезжую часть. По словам очевидцев, перед машины полностью разбит. Двигатель вылетел на дорогу.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе скоростного режима. Помните, от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизнь других участников движения.

В Липецке "Мерседес" влетел в столб.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU