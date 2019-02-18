В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год
В марте прошлого года в отдел полиции Липецка обратилась 33-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что ее ограбили. Это произошло около дома по улице Фрунзе. Неизвестный подошел к потерпевшей и отобрал у нее сумочку. По словам липчанки, в ней находился сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту грабежа возбудили уголовное дело.
Спустя время сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - неработающего ранее судимого 58-летнего липчанина. Расследование проводит отдел полиции №8 областного центра. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Отметим, что это максимальное наказание по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".
ИСТОЧНИК KP.RU