В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-18T09:44:29+03:00

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В марте прошлого года в отдел полиции Липецка обратилась 33-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что ее ограбили. Это произошло около дома по улице Фрунзе. Неизвестный подошел к потерпевшей и отобрал у нее сумочку. По словам липчанки, в ней находился сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Спустя время сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - неработающего ранее судимого 58-летнего липчанина. Расследование проводит отдел полиции №8 областного центра. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Отметим, что это максимальное наказание по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU