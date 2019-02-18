Следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни троих липчан

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-18T12:01:06+03:00

По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом

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Липецкие следователи начали проверку по факту смерти на пожаре трех человек. Напомним, рано утром 18 февраля спасатели нашли в частном доме по улице 9 Января тела 59-летнего хозяина, его 56-летней супруги, их гостьи.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Липецкой области, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, липчане скончались от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас эксперты осматривают место происшествия, устанавливают очаг и причину возгорания. Опрашиваются свидетели. Родственники проводят опознание погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU