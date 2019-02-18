2019-02-18T12:23:22+03:00
Происшествия

Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение

Он проходит по делу о хищении денег дольщиков
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива КП.фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Липецкие следователи заочно предъявили обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову. Он проходит по делу о хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства. Действия Захарова квалифицированны как мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщали следователи ранее, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров занимался одобрением сделок, заключаемых от имени общества. Вместе с бывшим гендиректором организации Сергем Тонких они договорились похитить деньги дольщиков в ЖК «Европейский». Понимая, что они наносят материальный ущерб ОАО «Эксстроймаш» и липчанаи, Захаров и Тонких решили подстраховаться. С сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами. Так удалось похитить более 70 миллионов рублей.

Следствие полагает, что именно из-за этого не удалось закончить строительство четырех многоэтажек и сдать их в эксплуатацию (планировалось еще в 2017-2018 годах). Дома до сих пор находятся в разной степени готовности. Потерпевшими по уголовному делу уже признали 1737 липчанин.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, так как Захаров на следственные действия не явился и уехал за пределы страны, его объявили в федеральный розыск. В ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать о заочном заключении его под стражу.

Напомним, что Тонких находится под домашним арестом. В отношении него также возбудили аналогичное уголовное дело. Дял возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствие наложило арест на имущество ОАО «Эксстроймаш» стоимостью почти 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24