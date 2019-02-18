Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-18T12:23:22+03:00

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Липецкие следователи заочно предъявили обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову. Он проходит по делу о хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства. Действия Захарова квалифицированны как мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщали следователи ранее, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров занимался одобрением сделок, заключаемых от имени общества. Вместе с бывшим гендиректором организации Сергем Тонких они договорились похитить деньги дольщиков в ЖК «Европейский». Понимая, что они наносят материальный ущерб ОАО «Эксстроймаш» и липчанаи, Захаров и Тонких решили подстраховаться. С сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами. Так удалось похитить более 70 миллионов рублей.

Следствие полагает, что именно из-за этого не удалось закончить строительство четырех многоэтажек и сдать их в эксплуатацию (планировалось еще в 2017-2018 годах). Дома до сих пор находятся в разной степени готовности. Потерпевшими по уголовному делу уже признали 1737 липчанин.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, так как Захаров на следственные действия не явился и уехал за пределы страны, его объявили в федеральный розыск. В ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать о заочном заключении его под стражу.

Напомним, что Тонких находится под домашним арестом. В отношении него также возбудили аналогичное уголовное дело. Дял возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствие наложило арест на имущество ОАО «Эксстроймаш» стоимостью почти 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU