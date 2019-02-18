В Липецке на карантин закрыли школу и 43 класса
К этому понедельнику, 18 февраля, в Липецке на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 43 класса в 19 школах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в школе №63 занятия остановлены полностью.
При этом, ситуация с заболеваемостью учащихся стабилизируется. Во вторник, 19 февраля, на занятия должны выйти 9 ушедших на карантин классов. К тому же, на этой неделе в школах, работающих по триместрам, и у первоклашек начинаются каникулы. Это поможет снизить распространение инфекции среди школьников.
Напомним, что карантин – предупредительная мера. Классы закрывают, когда число заболевших – более 20%. Чтобы обезопасить себя от заражения, следует чаще мыть руки, избегать контактов с зараженными. В места массового скопления людей приходить в маске.
ИСТОЧНИК KP.RU