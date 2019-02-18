Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-18T13:36:16+03:00

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За прошедшие трое суток в регионе выявлено 2 242 нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы УГИБДД России по Липецкой области, 18 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 179 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 191 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Зафиксировано 75 ДТП без пострадавших.

15 февраля в Хлевенском районе произошла авария. По трассе Хлевное-Липецк двигался «ВАЗ-2115» с женщиной за рулем. Чтобы не столкнуться с рядом ехавшей машиной, автоледи выехала на встречку. Она столкнулась с «Фольксвагеном». Женщина получила травмы. Ее госпитализировали.

В тот же день в Грязинском районе автомобиль улетел в кювет. На дороге Орел-Тамбов женщина за рулем «ВАЗ-2115» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водителю оказали медицинскую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU