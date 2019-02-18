Под Липецком водитель «ВАЗа» погиб при столкновении со снегоуборщиком

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-18T13:58:03+03:00

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В прошедшую субботу, 16 февраля, в Ельце на улице Задонской «ВАЗ-2114» столкнулся со снегоуборочным грузовиком. Водитель четырнадцатой погиб.

В Чаплыгинском районе в селе Колыбельское сбили женщину. «ВАЗ-2115» наехал на местную жительницу, которая шла по краю проезжей части. За рулем машины была женщина. Пострадавшую с травмой увезли в больницу.

В воскресенье, 17 февраля, в Липецке сбили 9-летнего мальчика. На улице Стаханова водитель «Матиза» по предварительным данным нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Автомобиль наехал на юного липчанина. Школьник получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Елецком районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Шевроле» и грузовик ДАФ. В аварии 60-летняя пассажирка иномарки получила травму. После оказания помощи ее отпустили.

Напомним, за минувшие выходные в Липецкой области 2 242 раза водители нарушили правила дорожного движения. 18 автолюбителей сели за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU