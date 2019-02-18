Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-18T15:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В некоторых домах Липецка в ближайшие дни отключат воду и свет. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». На сетях водоснабждения и электроснабжения проведут ремонтные работы.

Во вторник, 19 февраля, с 10 утра до 4 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Ануфриева; Знаменского; Басинского; Бахаева; Полунина.

В среду, 20 февраля, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 11, 19а, 19, 21, 25, 27, 5а, 7; улица Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 53, 55, 57, 59, 61.

В тот же день с 9 утра до 4 часов вечера произойдет отключение света. Без электричества останутся липчане, проживающие по улицам Тихая, Писарева, Патриотическая, Светлова, Грязинская, Железногорская, Ярославская, Бурлакова, Добровская.

За более подробной информацией обращаться в диспетчерскую по номерам 075 или 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU