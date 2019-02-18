В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились 4,8 тыс. горожан

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-18T16:11:37+03:00

Липчан призывают соблюдать несколько простых правил, чтобы не заболеть

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За прошедшую неделю, с 11 по 17 февраля, в Липецкой области зарегистрировано 7 315 случаев гриппа и ОРВИ. Гриппом заболели 11 человек. 75% заразившихся – дети до 14 лет. В 3,2% случаев потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

66% из всех заболевших – жители Липецка. Инфекцию подхватили 4 833 липчанина. Зафиксировано 7 случаев гриппа. У заболевших выявлен грипп А (H3N2) и A(H1N1)pdm09.

До 10 марта в управлении будет работать «горячая линия» по вопросам, касающихся профилактики гриппа и др. Специалисты ответят на интересующие липчан вопросы.

Напомним, по состоянию на 18 февраля в Липецке закрыты на карантин 43 класса и одна школа. Липчанам призывают чаще мыть руки, избегать контактов с зараженными людьми, а также посещать места массового скопления людей в масках. Все это поможет снизить риск заражения гриппом или ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU