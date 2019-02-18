Пьяного дальнобойщика из Липецка задержали в Омской области за дачу взятки

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-18T16:30:08+03:00

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В Омской области автоинспекторы остановили грузовой автомобиль «Ивеко», чтобы проверить у водителя документы. За рулем оказался 67-летний липчанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина управлял автомобилем, будучи в нетрезвом состоянии. Он прошел освидетельствование на алкотестере. Полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Однако, водителю такой подход к делу не понравился. Он предложил сотрудникам взятку – 50 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. Автоинспекторы предупредили липчанина, какое наказание его ждет за подобные действия.

Несмотря на это, водитель оставил деньги в бардачке патрульного автомобиля. Тогда сотрудники ГИБДД вышли из салона, закрыли автомобиль и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские задержали липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU