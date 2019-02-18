В Липецке на Неделина столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено"

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-18T19:19:37+03:00

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В этот понедельник, 18 февраля, в Липецке произошла крупная авария. На улице Неделина в районе продуктового гипермаркета столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, все машины получили серьезные повреждения. Перед "ВАЗа" просто всмятку. Практически отвалилась дверца со стороны водителя. Разбито лобовое стекло.

В Липецке столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено".

Чуть дальше стоят две иномарки, врезавшиеся друг в друга. У "Рено" поврежден перед машины. У "Ниссана" деформирован капот, разбиты фары. От удара автомобиль вынесло на обочину. Задняя часть машины заехала в сугроб.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших уточняется.

Кстати, на Петровском мосту в сторону правого берега, а также в районе ДТП образовалась пробка. Липчане предупреждают о заторе в навигаторе. Некоторые вспоминают лето, когда в пробке на переправе приходилось стоять по 20-30 минут

В Липецке тройное ДТПФото: Скриншот сайта

В Липецке тройное ДТПФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU