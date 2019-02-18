2019-02-18T19:34:49+03:00
Общество

Во вторник ночью в Липецке до 14 градусов мороза

Днем до -2 градусов и юго-западный ветер
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ночью в Липецке крепкий мороз, а днем снова до 0Ночью в Липецке крепкий мороз, а днем снова до 0Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 9-14 градусов мороза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

В светлое время суток в регионе 2-7 градусов ниже ноля. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В среду, 20 февраля, в Липецке снова немного потеплеет. Температура воздуха ночью составит -7 градусов. Днем в областном центре до +1 градуса. К вечеру возможен снег. Ветер юго-западный 13-14 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 16 м/с. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на Неделина столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено"
Пьяного дальнобойщика из Липецка задержали в Омской области за дачу взятки
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились 4,8 тыс. горожан
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
Под Липецком водитель «ВАЗа» погиб при столкновении со снегоуборщиком
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
В Липецке на карантин закрыли школу и 43 класса
Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение
Следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни троих липчан
Умерла директор "Лесостепной опытно-селекционной станции" Антонина Минаева
В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год
В Липецке "Мерседес" несся по Саперному спуску и врезался в столб
Утром в Липецке сгорел дом: погибли три человека