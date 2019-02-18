Во вторник ночью в Липецке до 14 градусов мороза

18 Февр. 19:28 2019-02-18T19:34:49+03:00

Ночью в Липецке крепкий мороз, а днем снова до 0 Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 19 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 9-14 градусов мороза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

В светлое время суток в регионе 2-7 градусов ниже ноля. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В среду, 20 февраля, в Липецке снова немного потеплеет. Температура воздуха ночью составит -7 градусов. Днем в областном центре до +1 градуса. К вечеру возможен снег. Ветер юго-западный 13-14 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 16 м/с. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU