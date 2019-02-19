2019-02-19T09:19:11+03:00
Происшествия

В баре пьяный липчанин ранил мужчину ножом

Пострадавшего доставили в больницу Липецка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Потерпевшего с ножевым ранением госпитализировалиПотерпевшего с ножевым ранением госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 18 февраля, в городскую больницу Липецка госпитализировали 25-летнего мужчину. Его доставили из бара по улице Бехтеева с ножевым ранением. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого обидчика - неработающего 24-летнего липчанина. Он был пьян. Между мужчинами случилась ссора, в ходе которой один ударил ножом другого.

Днем ранее, 17 февраля, в городскую больницу в состоянии алкогольного опьянения и с ножевым ранением поступила неработающая 39-летняя липчанка. Правоохранители полагают, что ее ранил ранее судимый 52-летний горожанин. Мужчина задержан. Выяснилось, что он ударил ножом знакомую в ходе распития спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей
19-летний липчанин обчистил автомобили на 650000 рублей
В Липецке закрыли киоск, где торговали контрафактной водкой
В массовом ДТП на Неделина в Липецке пострадали 3 человека
Липецкая область стабильно входит в десятку лучших регионов страны по качеству жизни
В Липецке мошенники пытались обмануть пенсионера на 50000 рублей
Во вторник ночью в Липецке до 14 градусов мороза
В Липецке на Неделина столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено"
Пьяного дальнобойщика из Липецка задержали в Омской области за дачу взятки
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились 4,8 тыс. горожан
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
Под Липецком водитель «ВАЗа» погиб при столкновении со снегоуборщиком
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
В Липецке на карантин закрыли школу и 43 класса
Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение
Следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни троих липчан
Умерла директор "Лесостепной опытно-селекционной станции" Антонина Минаева
В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год
В Липецке "Мерседес" несся по Саперному спуску и врезался в столб
Утром в Липецке сгорел дом: погибли три человека