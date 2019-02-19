В баре пьяный липчанин ранил мужчину ножом

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-19T09:19:11+03:00

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В минувший понедельник, 18 февраля, в городскую больницу Липецка госпитализировали 25-летнего мужчину. Его доставили из бара по улице Бехтеева с ножевым ранением. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого обидчика - неработающего 24-летнего липчанина. Он был пьян. Между мужчинами случилась ссора, в ходе которой один ударил ножом другого.

Днем ранее, 17 февраля, в городскую больницу в состоянии алкогольного опьянения и с ножевым ранением поступила неработающая 39-летняя липчанка. Правоохранители полагают, что ее ранил ранее судимый 52-летний горожанин. Мужчина задержан. Выяснилось, что он ударил ножом знакомую в ходе распития спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU