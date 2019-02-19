В Липецке мошенники пытались обмануть пенсионера на 50000 рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-19T09:36:06+03:00

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В минувший понедельник, 18 февраля в отдел полиции по Задонскому району обратился 52-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что его обманули. 9 февраля местный житель хотел купить виниловый проигрыватель, выставленный на продажу через сайт рекламных объявлений. Продавец попросил оплатить покупку. Потерпевший перевел ему на карту 6 тыс. рублей. Однако, проигрыватель так и не дождался. Мужчина не сразу понял, что его обманули. Лишь спустя время он обратился в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество, совершенное в начале января. К правоохранителям обратился 63-летний пенсионер. При продаже автомобиля неизвестные хотели обмануть заявителя и получить от него 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 30-летний липчанин. Мошенник уже был судим за аналогичные преступления. Его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU