Липецкая область стабильно входит в десятку лучших регионов страны по качеству жизни

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-19T10:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В десятку лучших регионов по качеству жизни населения эксперты вновь включили Липецкую область, сообщает агентство РИА Новости. По результатам исследования, регион занимает девятое место.

При расчете рейтинга проанализированы 70 показателей. Это, в частности, уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития. На регионы первой десятки приходится около половины суммарного валового регионального продукта, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Позиции субъектов РФ определялись на основании общего рейтингового балла, который рассчитывался путем суммирования оценок по всем анализируемым группам. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

ИСТОЧНИК KP.RU