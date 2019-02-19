2019-02-19T11:14:18+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Неделина в Липецке пострадали 3 человека

Двух липчан из "ВАЗа" с травмами госпитализировали, пассажиру "Ниссана" оказали помощь
Юлия КЛЮЕВА
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Авария на Неделина в ЛипецкеАвария на Неделина в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В Липецкой области за прошедшие сутки зафиксировано 1006 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 7 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 85 человек не стали пристегиваться во время движения. 631 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Случилось 22 ДТП, в котором никто не пострадал.

В прошедший понедельник в Липецке произошла крупная авария. На улице Неделина столкнулись "ВАЗ-2112", "Ниссан" и "Рено". Пострадал водитель "двенадцатой" и его 28-летний пассажир. Их с травмами госпитализировали. Также в больницу доставили 15-летнего пассажира "Ниссана". Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Грязинском районе на трассе Орел-Тамбов водитель "ВАЗ-2114" не справился с управлением. Его вынесло на встречку. Там он столкнулся с грузовиком. 34-летний пассажир легковушки получил травмы. После оказания помощи его отпустили.

В Липецке на улице Меркулова пассажирский автобус наехал на 43-летнюю горожанку. Ее с травмой госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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