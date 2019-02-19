В Липецке закрыли киоск, где торговали контрафактной водкой

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-19T12:34:18+03:00

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Сотрудники областного Управления потребительского рынка и ценовой политики вышли в рейд по пресечению нарушений в сфере торговли алкоголем. В минувший понедельник, 18 февраля, специалисты выявили киоск, где торгуют с нарушениями. В объекте по улице Суворова обнаружили контрафактный алкоголь. В киоске торговали водкой.

Как сообщили в пресс-службе управления, в отношении продавца возбудили дело об административном нарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Реализация спиртного в киоске прекращена.

Кстати, аналогичный случай произошел чуть ранее в Липецке. Специалисты закрыли киоск по улице Парковая в районе дома №8. Там также торговали алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU