19-летний липчанин обчистил автомобили на 650000 рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-19T12:51:07+03:00

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19-летнему липчанину предъявили обвинение в серии краж и грабеже. По информации пресс-службы регионального УМВД России, летом 2018 года парень крал из автомобилей, припаркованных на улицах Липецка, ценные вещи, аккумуляторные батареи, бензин. Также следствие установило, что в ночь на 17 июня обвиняемый угнал иномарку. А 8 июня он совершил грабеж. Житель областного центра похитил телефон у прохожего, применив силу.

Ущерб, причиненый потерпевшим оценивается в 650 тыс. рублей. Всю сумму липчанин возместил в ходе расследования. Кстати, молодой человек уже был ранее неоднократно судим. На этот раз ему грозит до 7 лет тюрьмы. Это максимальный срок, который получают за данные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU