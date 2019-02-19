В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-19T14:07:22+03:00

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В Липецке сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. По информации регионального УМВД России, 2 ноября прошлого года к правоохранителям обратилась 26-летняя липчанка. Она сообщила, что к ней в квартиру по улице Агрономической кто-то проник. Неизвестный вскрыл замок входной двери и похитил золотые изделия, фотоаппарат и ноутбук. Общая сумма ущерба - 50 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска установили личность, а после задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний липчанин. Его заключили под стражу. Расследование проводит отдел по расследованию преступлений № 4 Липецка. Если вину докажут, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU