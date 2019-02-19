Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
На Российском инвестиционном форуме липчане подписали 12 соглашений о сотрудничестве с зарубежными и российскими компаниями
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Свыше трех тысяч участников из шестидесяти стран собрал Российский инвестиционный форум-2019, прошедший на минувшей неделе в Сочи. Возглавлявший липецкую делегацию врио губернатора Игорь Артамонов представил участникам форума экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов.
ИСТОЧНИК KP.RU