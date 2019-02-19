2019-02-19T14:48:29+03:00
Происшествия

В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ребенок находится в Областной детской больницеРебенок находится в Областной детской больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 18 февраля, в Липецке произошел ужасный случай. Вечером в селе Сырское семья отмечала день рождения 5-летнего ребенка. В завершении праздника родители решили устроить фаер-шоу. Однако, огненное представление не удалось. Ребенка со страшными ожогами доставили в Областную детскую больницу.

- Мальчик находится в реанимации, - сообщили "КП-Липецк" в региональном управлении здравоохранения. - Получает лечение. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Если будет необходимость, его переведут в больницу другого города. По состоянию на сегодняшнее утро такой необходимости не было. У мальчика ожоги 3А-2Б, то есть тяжелой степени. Всего 4 степени.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей
19-летний липчанин обчистил автомобили на 650000 рублей
В Липецке закрыли киоск, где торговали контрафактной водкой
В массовом ДТП на Неделина в Липецке пострадали 3 человека
Липецкая область стабильно входит в десятку лучших регионов страны по качеству жизни
В Липецке мошенники пытались обмануть пенсионера на 50000 рублей
В баре пьяный липчанин ранил мужчину ножом
Во вторник ночью в Липецке до 14 градусов мороза
В Липецке на Неделина столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено"
Пьяного дальнобойщика из Липецка задержали в Омской области за дачу взятки
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились 4,8 тыс. горожан
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
Под Липецком водитель «ВАЗа» погиб при столкновении со снегоуборщиком
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
В Липецке на карантин закрыли школу и 43 класса
Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение
Следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни троих липчан
Умерла директор "Лесостепной опытно-селекционной станции" Антонина Минаева
В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год
В Липецке "Мерседес" несся по Саперному спуску и врезался в столб
Утром в Липецке сгорел дом: погибли три человека