В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-19T14:48:29+03:00

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В минувший понедельник, 18 февраля, в Липецке произошел ужасный случай. Вечером в селе Сырское семья отмечала день рождения 5-летнего ребенка. В завершении праздника родители решили устроить фаер-шоу. Однако, огненное представление не удалось. Ребенка со страшными ожогами доставили в Областную детскую больницу.

- Мальчик находится в реанимации, - сообщили "КП-Липецк" в региональном управлении здравоохранения. - Получает лечение. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Если будет необходимость, его переведут в больницу другого города. По состоянию на сегодняшнее утро такой необходимости не было. У мальчика ожоги 3А-2Б, то есть тяжелой степени. Всего 4 степени.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU