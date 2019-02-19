2019-02-19T15:35:22+03:00
Общество

В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света

Электричество отключат в поселке Дачный
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и водуЛипчанам отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 20 февраля, в некоторых домах Липецка планируется отключить холодную воду и свет. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 53, 55, 57, 59, 61, площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 11, 19а, 19, 21, 25, 27, 5а, 7.

Советуем заранее запастись питьевой водой. Также подвозить воду будет "ЛГЭК". Для этого в компании нужно оставить заявку.

С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора поселка Дачный. Отключения произойдут по улицам Тихая, Писарева, Патриотическая, Светлова, Грязинская, Железногорская, Ярославская, Бурлакова, Добровская.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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