2019-02-19T16:09:48+03:00
Происшествия

Мальчик с ожогами III степени в реанимации: возбуждено уголовное дело

В Липецке родители ребенка приготовили смесь для фаер-шоу из интернета
Юлия КЛЮЕВА
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По указанию прокурора возбудили уголовное делоПо указанию прокурора возбудили уголовное делоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Страшный случай произошел минувшим вечером, 18 февраля, в селе Сырском Липецка. Родители на день рождения своего 5-летнего мальчика решили устроить фаер-шоу. В итоге малыша отправили в реанимацию Областной детской больницы с ожогами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, родители мальчика нашли в интернете рецепт смеси для огненного представления. Они смешали указанные на сайте компоненты и для усиления эффекта влили туда спирт. Мать подожгла изготовленное "блюдо". От мощного всполыха на ребенке загорелась одежда. Мальчика с ожогами III степени 30% тела госпитализировали. Врачи борются за его жизнь.

В Липецке по указанию прокурора возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Максимальное наказание - 3 года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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