В Липецк приедет звезда сериала "Молодежка"

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-19T17:38:05+03:00

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С 22 по 24 февраля в Липецке пройдет ежегодный международный детский хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова. За победу будут бороться 8 команд из разных городов страны, а также комaнды из Донецка и Республики Белaрусь. Игры будут проходит в СК "Звездный" и СК "Ледовый" с 7.30 до 19.00. Вход свободный.

Открытие турнира состоится в пятницу, 22 февраля, в СК "Звездный" в 11.30. В торжественной церемонии примут участие всемирно известные хоккеисты - 6-ти крaтный чемпион мирA и Европы Юрий Лебедев и 3-х кратный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин. Специальный гость - российский актер театра и кино Иван Мулин, известный липчанам по сериалу "Молодежка". Для гостей мероприятия подготовили множество сюрпризов. Горожане увидят лазерное шоу, выступление фигуристов, а также возьмут авторгафы у звездных гостей.

В 13.00 - церемония возложения цветов команд к памятнику Aвиаторам. В субботу в 20.00 на площадке у "Звездного" запустят праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU