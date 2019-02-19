Отец трех детей выстрелил в мужчину на автостоянке Липецка

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-19T18:03:23+03:00

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16 февраля на автостоянке 15 микрорайона Липецка 43-летний отец троих детей устроил стрельбу. По информации прокуратуры Липецкой области, между двумя липчанами завязалась ссора. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выхватил боевой пистолет. В пылу гнева, он в упор попытался выстрелить в своего противника.

К счастью, произошла осечка. Трагедии чудом удалось избежать. Чуть позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в областном центре. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Кстати, липчанин свою вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство следствия и подозреваемого заключили под стражу на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU