2019-02-19T18:17:20+03:00
Общество

В ночь на среду в Липецке до -11 градусов, а днем +2 и мокрый снег

На дорогах гололедица
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В ночь в Липецке до -11 градусов, а днем все таетВ ночь в Липецке до -11 градусов, а днем все таетФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 20 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Столбик термометра опустится до -11 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с.

Днем в регионе мокрый снег и морось. Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В четверг, 21 февраля, в Липецке облачно. В темное время суток до -3 градусов. Днем около 1 градуса выше ноля. Синоптики обещают снег. Ветер северо-западный 12-14 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 739 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отец трех детей выстрелил в мужчину на автостоянке Липецка
В Липецк приедет звезда сериала "Молодежка"
Липчан приглашают в библиотеку на встречу с ветеранами афганской войны
Мальчик с ожогами III степени в реанимации: возбуждено уголовное дело
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей
19-летний липчанин обчистил автомобили на 650000 рублей
В Липецке закрыли киоск, где торговали контрафактной водкой
В массовом ДТП на Неделина в Липецке пострадали 3 человека
Липецкая область стабильно входит в десятку лучших регионов страны по качеству жизни
В Липецке мошенники пытались обмануть пенсионера на 50000 рублей
В баре пьяный липчанин ранил мужчину ножом
Во вторник ночью в Липецке до 14 градусов мороза
В Липецке на Неделина столкнулись "ВАЗ", "Ниссан" и "Рено"
Пьяного дальнобойщика из Липецка задержали в Омской области за дачу взятки
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились 4,8 тыс. горожан
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
Под Липецком водитель «ВАЗа» погиб при столкновении со снегоуборщиком
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
В Липецке на карантин закрыли школу и 43 класса
Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову предъявили обвинение
Следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни троих липчан
Умерла директор "Лесостепной опытно-селекционной станции" Антонина Минаева
В Липецке злодей вырвал у женщины сумку и скрылся почти на год
В Липецке "Мерседес" несся по Саперному спуску и врезался в столб
Утром в Липецке сгорел дом: погибли три человека