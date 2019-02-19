В ночь на среду в Липецке до -11 градусов, а днем +2 и мокрый снег

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-19T18:17:20+03:00

В ночь в Липецке до -11 градусов, а днем все тает Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 20 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Столбик термометра опустится до -11 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с.

Днем в регионе мокрый снег и морось. Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В четверг, 21 февраля, в Липецке облачно. В темное время суток до -3 градусов. Днем около 1 градуса выше ноля. Синоптики обещают снег. Ветер северо-западный 12-14 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 739 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU