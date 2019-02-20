Под Липецком из дома пенсионерки вынесли деньги, паспорт и телефон

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-20T09:14:52+03:00

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9 февраля в Липецкой области произошло преступлеие. В Чаплыгинском районе неизвестные обокрали дом. Отжав дверь и проникнув в дом по улице Школьной в селе Троекурово, неизвестные открыто похитили 1800 рублей, паспорт и сотовый телефон. Хозяйка дома, 75-летняя пенсионерка, обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперуполномоченный уголовного розыска и участковый задержали предполагаемых воров. Ими оказались неработающие местные жители, 43-х и 57 лет. Оба ранее судимые за совершение краж и грабежей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Если их вину докажут, согласно ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж" им грозит до 7 лет тюрьмы. Расследование проводит МО МВД России "Чаплыгинский".

ИСТОЧНИК KP.RU