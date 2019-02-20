Момент столкновения трех машин на Неделина в Липецке попал на видео

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-20T09:39:15+03:00

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения машин на улице Неделина в Липецке. Напомним, авария произошла в понедельник, 18 февраля. Столкнулись "ВАЗ-2112", "Ниссан" и "Рено". Водителя "двенадцатой" и его пассажира с травмами госпитализировали. Также пострадал 15-летний парень из "Ниссана". Врачи оказали ему помощь и отпустили.

Судя по видео, "ВАЗ" выехал на встречку, чтобы обогнать машину спереди. И врезался в "Ниссан" лоб в лоб. От удара иномарку выбросило на обочину в сугроб. "Двенадцатую" несколько раз развернуло. Вслед за "Ниссаном" ехал автомобиль "Рено". Все произошло так быстро, что водитель не успел затормозить и врезался в иномарку.

У "ВАЗа" всмятку передняя часть машины. Разбилось лобовое стекло. Практически отвалилась дверца водителя. У "Ниссана" тоже пострадал перед. Разбиты фары, деформирован капот.

Момент столкновения трех машин на Неделина в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU