2019-02-20T09:55:43+03:00
Происшествия

Под Липецком "Газель" врезалась в "Форд": есть пострадавшие

Водителя иномарки и пассажира второй машины доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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"Газель" врезалась в "Форд""Газель" врезалась в "Форд"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в Липецкой области зафиксировано 1 081 нарушение правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 3 водителя сели за руль, употребив спиртное. 62 человека не стали пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 52 автомобилиста нарушили правила парковки. 704 раза липчане превысили допустимую скорость движения. В 32 ДТП никто из людей не пострадал.

В прошедший вторник, 19 февраля, в Усманском районе "Газель" столкнулась с автомобилем "Форд". Авария произошла в селе Девица на улице Советской. По предварительным данным, водитель "Газели" поворачивая налево, врезался в иномарку. Водитель "Форда" и пассажир второго автомобиля получили травмы. Их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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