Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая пенсионерки 5 кур

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-20T10:12:57+03:00

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В прошедший вторник, 19 февраля, в отдел полиции Липецка обратилась 47-летняя женщина. В заявлении она указала, что с 18 на 19 февраля неизвестный взломал входную дверь квартиры и украл велосипед. По информации пресс-службы регионального УМВД России, подозреваемый задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 34-летний липчанин.

В тот же день в Тербунском районе 77-летняя пенсионерка написала заявление в полицию. По словам местной жительницы, в ночь с 18 на 19 февраля кто-то пробрался в ее сарай в деревне Екатериновка. Неизвестный взломал навесной замок и украл 5 кур. Правоохранители задержали предполагаемого преступника - 19-летнюю неработающую жительницу Орловской области.

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Так, в ноябре прошлого года из дома по улице Красноармейской в Ельце украли 10 тыс. рублей, личные документы, наручные часы и цифровую приставку. Предполагаемый вор установлен. Им оказался разнорабочий, ранее судимый 53-летний житель Елецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU