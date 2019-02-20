2019-02-20T10:32:10+03:00
Общество

В Липецке водитель "Рено"дважды проехал на красный

Нарушения ПДД попали на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
"Рено" дважды проехал на красный"Рено" дважды проехал на красныйФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В интернете появилось очередное видео, на котором запечатлено, как водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Это произошло в минувший вторник, 19 февраля, около 3 часов дня в Липецке. Автор ролика двигался на машине по улице Плеханова. Остановился на красный свет.

Справа от него появился серый автомобиль "Рено". Водитель иномарки и не думал останавливаться перед светофором. Он поехал дальше, ко второму сигнальному столбу, на котором тоже горел запрещающий сигнал. Нарушитель подождал, пока пешеходы перейдут дорогу и продолжил свой путь, так и не дождавшись зеленого света.

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что от ваших действий на дороге зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.

В Липецке "Рено"дважды проехал на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая пенсионерки 5 кур
Под Липецком "Газель" врезалась в "Форд": есть пострадавшие
Момент столкновения трех машин на Неделина в Липецке попал на видео
Под Липецком из дома пенсионерки вынесли деньги, паспорт и телефон
В ночь на среду в Липецке до -11 градусов, а днем +2 и мокрый снег
Отец трех детей выстрелил в мужчину на автостоянке Липецка
В Липецк приедет звезда сериала "Молодежка"
Липчан приглашают в библиотеку на встречу с ветеранами афганской войны
Мальчик с ожогами III степени в реанимации: возбуждено уголовное дело
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей