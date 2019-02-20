В Липецке водитель "Рено"дважды проехал на красный

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-20T10:32:10+03:00

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В интернете появилось очередное видео, на котором запечатлено, как водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Это произошло в минувший вторник, 19 февраля, около 3 часов дня в Липецке. Автор ролика двигался на машине по улице Плеханова. Остановился на красный свет.

Справа от него появился серый автомобиль "Рено". Водитель иномарки и не думал останавливаться перед светофором. Он поехал дальше, ко второму сигнальному столбу, на котором тоже горел запрещающий сигнал. Нарушитель подождал, пока пешеходы перейдут дорогу и продолжил свой путь, так и не дождавшись зеленого света.

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что от ваших действий на дороге зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.

В Липецке "Рено"дважды проехал на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU