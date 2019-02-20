2019-02-20T10:36:04+03:00
Общество

В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана

Индивидуальный пенсионный план позволит каждому в комфортном режиме накопить на будущую пенсию
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Условия ИПП просты: клиент самостоятельно уплачивает взносы на свой пенсионный счет в удобном графике, может установить для себя комфортный размер взносов и при необходимости делать перерывы. Минимальный размер первоначального взноса — 2000 рублей, последующих взносов — от 1000 рублей.

По условиям нового ИПП, если женщина с 35 лет начнет откладывать по 2000 рублей ежемесячно, то к моменту выхода на пенсию (в 60 лет) она накопит 1,54 млн. рублей (из них 0,94 млн. рублей — инвестиционный доход). Размер ее негосударственной пенсии составит 8571 руб. ежемесячно в течение 15 лет. Чем раньше начать копить, тем больше будет пенсия: всего 5% от заработной платы уже может стать хорошей базой для достижения приемлемого уровня дохода на пенсии.

- На финансовом рынке существует много инструментов, позволяющих накопить на пенсию, - считает и. о. генерального директора АО «НПФ Сбербанка» Александр Прокопенков. - Индивидуальный пенсионный план является оптимальным для граждан с разным уровнем дохода: он не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов, позволяет оформить налоговый вычет, а также передать накопления по наследству.

Заключить договор ИПП «Целевой» можно в любом отделении ПАО Сбербанк. Вся информация по взносам и размерам пенсионных выплат доступна в режиме онлайн в личном кабинете на сайте фонда и в мобильном приложении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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