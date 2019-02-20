2019-02-20T10:43:30+03:00
Происшествия

В Липецке водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Проводится расследование
Юлия КЛЮЕВА
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За сутки в Липецке сбили 2 пешеходовЗа сутки в Липецке сбили 2 пешеходовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 19 февраля, в Липецке произошло два ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Одно из них случилось на Сырском Руднике. Так, утром на улице Ангарской 54-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил 57-летней водитель "Лады-Весты". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, женщину с травмой госпитализировали.

Еще одно происшествие произошло в областном центре днем на улице Папина. 17-летний парень переходил дорогу в неположенном месте. На него наехал автомобиль. Неизвестный водитель испугался ответственности и скрылся с места ДТП. Липчанин получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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