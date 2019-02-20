2019-02-20T12:23:19+03:00
Общество

В Липецке изменится расписание маршрута №308К

Время отправления транспорта можно будет посмотреть на сайте
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке изменится расписание маршрута №308К «Микрорайон «Европейский» - площадь Металлургов». Со следующей недели, с 27 февраля, движение автобусов, которые едут по схеме через Петровский рынок, будет осуществляться со среды по воскресенье с 9 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Кстати, внести изменения в маршрут просили сами жители областного центра. Как сообщили в департаменте транспорта Липецка, нововведения улучшат транспортное обслуживание населения.

25 февраля в сети разместят расписание автобусов. Оно появится на сайте МБУ «ЛГТК» и на официальном сайте департамента транспорта. Липчане смогут узнать время отправления нужного транспорта от конечных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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