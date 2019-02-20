В Липецке в доме на Стаханова загорелась квартира
Этим днем, 20 февраля, в Липецке случился пожар. В доме №11 по улице Стаханова загорелась квартира на 8 этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия отправились 3 пожарно-спасательных бригады.
В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажке.
Пожарным удалось справиться с огнем. Однако, пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Один из прохожих снял происшествие на видео.
- Ужасно, пламя вон идет, квартира горит, - комментирует автор. И снимает окно вспыхнувшей квартиры. Из него вырываются языки пламени и валит черный дым. У дома собрались местные жители. Они обсуждают случившееся.
В Липецке на Стаханова загорелась квартира.
ИСТОЧНИК KP.RU