В Липецке в доме на Стаханова загорелась квартира

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-20T16:10:15+03:00

В Липецке загорелась квартира на 8 этаже Фото: скрин с видео

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Этим днем, 20 февраля, в Липецке случился пожар. В доме №11 по улице Стаханова загорелась квартира на 8 этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия отправились 3 пожарно-спасательных бригады.

В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажке.

Пожарным удалось справиться с огнем. Однако, пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Один из прохожих снял происшествие на видео.

- Ужасно, пламя вон идет, квартира горит, - комментирует автор. И снимает окно вспыхнувшей квартиры. Из него вырываются языки пламени и валит черный дым. У дома собрались местные жители. Они обсуждают случившееся.

В Липецке на Стаханова загорелась квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU