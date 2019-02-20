В четверг 7 улиц Сокола в Липецке останутся без света

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-20T16:27:12+03:00

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В ближайшие несколько дней в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», на сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. Из-за этого в четверг, 21 февраля, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Баумана, Рассветная, Сокольская, 4-й Пятилетки, Короленко, Антипова, переулка Лунный.

В пятницу, 22 февраля, с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в садоводческих товариществах: «Весна», «им.Мичурина», «Тракторостроитель», «Трубник», «Кооператор», «Ветеран труда». В этот же период времени свет потухнет в домах по улице Дарвина и Красная.

Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU