2019-02-20T16:27:12+03:00
Общество

В четверг 7 улиц Сокола в Липецке останутся без света

В пятницу электричество отключат в садоводческих товариществах
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам отключат светЛипчанам отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие несколько дней в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», на сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. Из-за этого в четверг, 21 февраля, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Баумана, Рассветная, Сокольская, 4-й Пятилетки, Короленко, Антипова, переулка Лунный.

В пятницу, 22 февраля, с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в садоводческих товариществах: «Весна», «им.Мичурина», «Тракторостроитель», «Трубник», «Кооператор», «Ветеран труда». В этот же период времени свет потухнет в домах по улице Дарвина и Красная.

Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг в Липецке мокрый снег и гололед
Участок трассы Липецк-Данков перекроют на время реконструкции
Под Липецком женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании и сама попала под статью
Под Липецком вспыхнул сарай и чердак дома
В Липецке гость зарезал собутыльницу и убежал, обронив нож
В Липецке в доме на Стаханова загорелась квартира
В Липецке изменится расписание маршрута №308К
В Липецке водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Липецке водитель "Рено"дважды проехал на красный
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая пенсионерки 5 кур
Под Липецком "Газель" врезалась в "Форд": есть пострадавшие
Момент столкновения трех машин на Неделина в Липецке попал на видео
Под Липецком из дома пенсионерки вынесли деньги, паспорт и телефон
В ночь на среду в Липецке до -11 градусов, а днем +2 и мокрый снег
Отец трех детей выстрелил в мужчину на автостоянке Липецка
В Липецк приедет звезда сериала "Молодежка"
Липчан приглашают в библиотеку на встречу с ветеранами афганской войны
Мальчик с ожогами III степени в реанимации: возбуждено уголовное дело
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей