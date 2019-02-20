2019-02-20T17:17:38+03:00
Происшествия

В Липецке гость зарезал собутыльницу и убежал, обронив нож

Трагедия произошла, когда сожитель убитой вышел из квартиры
Юлия КЛЮЕВА
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Следственный комитет установил личность преступникаСледственный комитет установил личность преступникаФото: Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе, 16 февраля, в Липецке обнаружили тело женщины с ножевым ранением шеи. 50-летнюю липчанку нашли в собственной квартире дома по проезду Осенний. Орудие убийства - кухонный нож, находился там же.

По информации регионального СКР, под подозрение попал сожитель убитой. В этот вечер он как раз распивал с ней алкоголь. Однако, по словам мужчины, в квартире находился еще один человек. Гостя привела хозяйка квартиры.

По данным следствия, вечером 15 февраля подозреваемый встретил потерпевшую и предложил пройти к ней выпить. В квартире они вместе с сожителем "сообразили на троих". Через некоторое время сожитель ушел. Тогда 44-летний гость и женщина поругались. В ходе ссоры липчанин ударил ей в шею ножом. Хозяйка квартиры скончалась, а мужчина убежал, обронив орудие убийства.

Подозреваемого задержали. Свою вину он признал. По ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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