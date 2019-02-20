Под Липецком женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании и сама попала под статью

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-20T18:14:27+03:00

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Суд вынес приговор жительнице Усманского района, виновную в преступлении по ч.2 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

По информации регионального СКР, 29 ноября 2017 года 43-летняя женщина обратилась в Усманский межрайонный следственный отдел с заявлением об изнасиловании, соединенное с угрозой убийством. Она обвинила в преступлении своего бывшего мужа.

Однако, в ходе процессуальной проверки выяснилось, что заявительница добровольно вступала в интивную связь с мужчиной. Просто во время развода она решила проучить бывшего за систематические избиения. Следователь СКР отказал в возбуждении уголовного дела. После чего было принято решение возбудить уголовное дело в отношении заявительница за заведомо ложный донос.

Вину женщина признала, а также раскаялась в содеянном, ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Фигурнатка ранее не судима, впервые совершила преступление небольшой тяжести. Суд приговорил ее к штрафу - 8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU