Участок трассы Липецк-Данков перекроют на время реконструкции

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-20T18:55:23+03:00

По объездной дороге можно двигаться со скоростью не более 20 км/ч Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

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В четверг, 21 февраля, перекроют участок трассы Липецк-Данков. Это произойдет на км 43+100 – км 44+900, в районе сел Хмелёвка и Тёплое. Как сообщили в областном управлении дорог и транспорта, движение автотранспорта пустят по временной объездной дороге. Изменения будут действовать в период реконструкции трассы. После ремонта по закрытому участку снова пустят машины.

Кстати, на объездной дороге устанавливают ограничение скорости - до 20 км/ч. Также на участке установят мобильные комплексы фотовидеофиксации. Так будут выявлять нарушителей и следить за безопасностью во время движения.

В управлении приносят извинения за предоставленные неудобства. А также просят водителей соблюдать скоростной режим и уважать друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU