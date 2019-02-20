Участок трассы Липецк-Данков перекроют на время реконструкции
В четверг, 21 февраля, перекроют участок трассы Липецк-Данков. Это произойдет на км 43+100 – км 44+900, в районе сел Хмелёвка и Тёплое. Как сообщили в областном управлении дорог и транспорта, движение автотранспорта пустят по временной объездной дороге. Изменения будут действовать в период реконструкции трассы. После ремонта по закрытому участку снова пустят машины.
Кстати, на объездной дороге устанавливают ограничение скорости - до 20 км/ч. Также на участке установят мобильные комплексы фотовидеофиксации. Так будут выявлять нарушителей и следить за безопасностью во время движения.
В управлении приносят извинения за предоставленные неудобства. А также просят водителей соблюдать скоростной режим и уважать друг друга.
ИСТОЧНИК KP.RU