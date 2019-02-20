В четверг в Липецке мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 18:52 2019-02-20T18:54:21+03:00

В четверг в Липецке сыро, а в пятницу снова морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 21 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, температура воздуха ночь от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Днем в регионе температура такая же, как и ночью. Ветер западной четверти 10-15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст. Синоптики обещают мокрый снег и морось. Местами гололед и налипание мокрого снега.

В пятницу, 22 февраля, в Липецк снова придут морозы. В темное время суток до 9 градусов ниже ноля. Днем до -4 градусов. В течение дня снег. Ветер северо-западный 14-16 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU