2019-02-21T09:15:03+03:00
Общество

В кафе Липецка две пьяные девушки устроили погром

Они разбили дорогую посуду на 3 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Девушки изрядно выпиили и начали бить посудуДевушки изрядно выпиили и начали бить посудуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 18 февраля, две девушки устроили погром в одном из кафе Липецка. По информации пресс-службы "Дельта", сигнал поступил на пуль центральной станции в 1.56 ночи.

Через 7 минут охранники прибыли в заведение, расположенное на улице Бехтеева областного центра. Администратор кафе рассказала, что две девушки, изрядно выпив, устроили погром. Дамы разбили дорогую посуду на 3 тыс. рублей. Оплачивать ущерб заведению они отказались.

Хулиганок задержали до приезда полиции. Охранники помогли проводить женщин в отделение. Они категорически не желали проследовать с сотрудниками порядка и всячески сопротивлялись. По какой причине девушки начали бить посуду, так и осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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