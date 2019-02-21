В кафе Липецка две пьяные девушки устроили погром
В прошедший понедельник, 18 февраля, две девушки устроили погром в одном из кафе Липецка. По информации пресс-службы "Дельта", сигнал поступил на пуль центральной станции в 1.56 ночи.
Через 7 минут охранники прибыли в заведение, расположенное на улице Бехтеева областного центра. Администратор кафе рассказала, что две девушки, изрядно выпив, устроили погром. Дамы разбили дорогую посуду на 3 тыс. рублей. Оплачивать ущерб заведению они отказались.
Хулиганок задержали до приезда полиции. Охранники помогли проводить женщин в отделение. Они категорически не желали проследовать с сотрудниками порядка и всячески сопротивлялись. По какой причине девушки начали бить посуду, так и осталось загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU